Fenerbahçe UEFA listesine yazacağı son futbolcu için mutlu sona ulaştı

Transferin kapanmasına kısa bir süre kala eksik bölgelere takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Arjantin ekibiyle anlaşma sağladı. Yönetim, UEFA'ya bildirilecek listeye başarılı futbolcuyu ekleyecek. İşte transferin detayları...
Kadrodaki eksiklerin büyük bir kısmını tamamlayan Fenerbahçe, transferin kapanmasına kısa bir süre kala harekete geçti.
Sarı-lacivertliler orta saha bölgesi için görüşmelerine hız verdi.
Sportif direktör Mario Branco, Fred'in alternatifi olarak belirlenen Cristian Medina için final teklifini yaptı.
Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklif şu şekilde: 10 + 5 milyon dolar + %20 vergi.
Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler bu transferi UEFA'ya bildirmek istiyor.
Fenerbahçe, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile bugün bir görüşme yaparak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.
22 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Medina'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.