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Spor

Fenerbahçe UEFA listesine yazacağı son futbolcu için mutlu sona ulaştı

22:07 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transferin kapanmasına kısa bir süre kala eksik bölgelere takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Arjantin ekibiyle anlaşma sağladı. Yönetim, UEFA'ya bildirilecek listeye başarılı futbolcuyu ekleyecek. İşte transferin detayları...

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Kadrodaki eksiklerin büyük bir kısmını tamamlayan Fenerbahçe, transferin kapanmasına kısa bir süre kala harekete geçti.

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Sarı-lacivertliler orta saha bölgesi için görüşmelerine hız verdi.

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Sportif direktör Mario Branco, Fred'in alternatifi olarak belirlenen Cristian Medina için final teklifini yaptı.

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Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a yaptığı son teklif şu şekilde: 10 + 5 milyon dolar + %20 vergi.

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Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler bu transferi UEFA'ya bildirmek istiyor.

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Fenerbahçe, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile bugün bir görüşme yaparak mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

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22 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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Medina'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Transfer
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