Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminin son gününde 20 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.