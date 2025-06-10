Fenerbahçe'de 1 dakika oynamadan ayrılıyor: Servet ödenmişti

Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kiralık olarak gönderdiği yıldız ismi, takıma geri katılsa da süre almadan ayrılmaya yakın.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.
Ara transfer döneminde kadroya katılan yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
Sağ bek pozisyonuna Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız'dan transfer edilen Mimovic için eski kulübü tekrardan harekete geçti.
Kızılyıldız, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı.
Ayrıca kırmızı-beyazlı kulübün genel müdürü Zvezdan Terzic, "Mimović’in geri dönmesi için çalışıyoruz. Mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
7 milyon euro karşılığında ara transfer döneminde transfer edilen 20 yaşındaki Sırp futbolcu, Rus ekiplerinden Zenit'e kiralanmıştı. Transfer gerçekleşirse Mimovic, Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkmadan ayrılmış olacak.