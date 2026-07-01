Fenerbahçe'de alarm! İsmail Kartal Topuk Yaylası'nda apar topar toplantı kararı aldı

Fenerbahçe yeni sezon öncesi çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal yaşanan olay sonrası acil toplantı kararı aldı.
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde talihsiz başlayan kamp sonrası İsmail Kartal'dan yeni bir karar çıktı.
Fenerbahçe teknik ekibi, Topuk Yaylası'nda üst üste yaşanan sakatlıkların ardından harekete geçti. Talisca ve Becao'nun ardından Muriqi'in de sakatlanması, sarı-lacivertlileri alarma geçirdi.
2026-27 sezonuna günde çift idmanla hazırlanan Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası, Türkiye Gazetesi'ne göre aşırı yüklenme iddiaları gündeme geldi.
Muriqi'in ilk idmana termal bandajla çıkması ve daha sonra sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilmesi 'Bir ihmal mi var?' dedirtti.
Yaşananlar üzerine teknik direktör İsmail Kartal, sağlık ekibi ve yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Kartal'ın tempoyu düşürme kararı aldığı haber detayında yer aldı.