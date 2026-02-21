Fenerbahçe'de ayrılık netleşti! Sezon sonunda gideceği takım belli oldu

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. Yıldız ismin gideceği takım bile belli oldu. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Fenerbahçe hareketli günlerden geçiyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli oluyor.
Son olarak sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Serie A'da Como forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'a ülkesinden talip çıktı.
Haberde, Brezilya Serie A devi Palmeiras'ın 32 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği aktarıldı. Diego Carlos'un da ülkesine dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11 milyon 470 bin Euro bedelle transfer edilen Carlos, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Tecrübeli savunmacı, geçirdiği sakatlıklar sebebiyle sarı-lacivertli forma ile 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkarken yalnızca 188 dakika süre alabildi.
Sezon başında ise 2 milyon 800 bin Euro bedel karşılığında kiralık olarak Serie A ekibi Como'nun yolunu tutan Carlos, burada kendini buldu.
Bu sezon 16'sı Serie A, 2'si İtalya Kupası olmak üzere 18 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, takımının başarısında önemli rol oynadı.
Cesc Fabregas yönetiminde oynadığı futbolla beğeni toplayan Como, beklentilerin üzerine çıkarak ilk 25 haftayı 6 sırada tamamladı. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Diego Carlos'un, Transfermarkt verilerine göre 8 milyon 500 bin Euro piyasa değeri bulunuyor.