Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran oyuncularla buluştu! Fotoğraftaki detay dikkat çekti

16:2826/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Fenerbahçe'de yeni başkan seçilen Sadettin Saran, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüp tarafından buluşmadan paylaşılan fotoğraflardaki o detay dikkat çekti.

Fenerbahçe'de seçimde Ali Koç'u geçerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, mazbatasını almıştı.


Başkan Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde futbol A takımı futbolcularıyla bir araya geldi.


Fotoğraflarda dikkat çeken bir detay vardı...

Paylaşılan karelerin hiçbirinde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek yer almadı.

Bu durum ikiliyle kısa sürede yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlandı.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Domenico Tedesco
