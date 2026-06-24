Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor mu? O yıldız için tüm planlar değişti

BONSERVİS TALEBİ

Transferin önündeki en büyük engel ise kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun sözleşme durumunu ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak Fred için bir bonservis bedeli talep ediyor.



