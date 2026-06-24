Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor mu? O yıldız için tüm planlar değişti

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, orta sahanın dinamosu Fred ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız için ülkesinin köklü kulüplerinden Atletico Mineiro resmi adımlarını hızlandırdı. Tecrübeli futbolcu ile siyah-beyazlı kulüp arasında sözlü mutabakat sağlandı. İşte detaylar.
Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için transfer iddiaları ciddiyet kazanıyor.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Atletico Mineiro yönetimi tecrübeli futbolcu ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmeler neticesinde, anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda Fred’in 2029 yılına kadar siyah-beyazlı kulübe imza atması planlanıyor.
Oyuncuya önerilen maaş paketinin, mevcut olarak Fenerbahçe'den kazandığı rakama oldukça yakın olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kariyerinin geri kalanını ülkesinde sürdürmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun, bu transfere olumlu yaklaştığı kaydedildi.
BONSERVİS TALEBİ
Transferin önündeki en büyük engel ise kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun sözleşme durumunu ve piyasa değerini göz önünde bulundurarak Fred için bir bonservis bedeli talep ediyor.
Bu beklenti nedeniyle görüşmeler henüz nihai sonuca ulaşabilmiş değil. Atletico Mineiro’nun sarı-lacivertli kulüple temaslarını kısa süre içinde sıklaştırması beklenirken, transferin akıbetini bonservis konusunda sağlanacak uzlaşma belirleyecek.