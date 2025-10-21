Yeni Şafak
Fenerbahçe’de flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi: Affediliyor mu, gönderiliyor mu?

09:4721/10/2025, Salı
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sezonun 9. haftasındaki Samsunspor maçındaki olaylar sonrası yönetimle yüzleşmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Samsunspor deplasmanında yaşananlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.


İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe yönetimiyle konuşup affını isteyeceği Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki futbolcunun da kendisine bir saygısızlıkları olmadığını belirtmişti.


2026 Dünya Kupası'nda kadroda olmak isteyen İrfan Can Kahveci'nin, kadro dışı kalmaya devam edeceği senaryoda oynayabileceği bir takıma gönderilmesini talep edeceği haber detayında yer aldı.


Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco ile görüşerek İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunu bir kez daha masaya yatıracak.


#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#Tedesco
