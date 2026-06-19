Fenerbahçe'de flaş karar! Takıma geri dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından o ismin de takıma döneceği ifade edildi.
İrfan Can Kahveci, yeni sezonda yeniden Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ilk bölümünde kadro dışı kalan deneyimli oyuncu, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte İrfan Can'ın takımın önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.
Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en parlak sezonunu yaşayan milli futbolcu, 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.
İsmail Kartal'ın, oyuncuyla ilgili olumlu görüşlerini yönetime ilettiği öne sürüldü. Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Halen Milli Takım ile Dünya Kupası'nda bulunan İrfan Can'ın, turnuva sonrası sarı-lacivertli ekibin kampına katılması bekleniyor.