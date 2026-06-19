Fenerbahçe'de flaş karar! Takıma geri dönüyor

Takvim'de yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte İrfan Can'ın takımın önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal yönetimindeki önceki dönemde kariyerinin en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.