Fenerbahçe’de Greenwood pazarlığı: İstenen bonservis belli oldu

Greenwood’un geçen sezonki performansı





Mason Greenwood, geçen sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 26 gol kaydederken 11 asist yaptı.





Transfermarkt verilerine göre Greenwood’un piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki bonservis görüşmelerinin sonucu henüz açıklanmadı.