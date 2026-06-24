Fenerbahçe’de Greenwood pazarlığı: İstenen bonservis belli oldu

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki hedeflerinden Mason Greenwood için görüşmeler sürüyor. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızla anlaşmaya vardığını, Marsilya’nın 50 milyon euroluk bonservis talebine karşı 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklif hazırladığını öne sürdü.
Fenerbahçe’nin Mason Greenwood transferi için oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Fransız basını, Marsilya’nın 50 milyon euro istediğini, sarı-lacivertlilerin ise 30 milyon euro ve bonuslardan oluşan bir teklif hazırladığını yazdı.
Fenerbahçe ile Greenwood arasında anlaşma iddiası
Fenerbahçe’nin Mason Greenwood transferi için yürüttüğü görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Fransız spor gazetesi L’Équipe, sarı-lacivertli kulübün İngiliz futbolcuyla anlaşmaya vardığını, Marsilya ile bonservis pazarlıklarının ise devam ettiğini öne sürdü.
Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ı getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemine yönelik kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı için Marsilya forması giyen Greenwood’u gündemine aldığı belirtildi.
Bonservis pazarlığında 20 milyon euroluk fark
Habere göre Marsilya, 2001 doğumlu futbolcunun transferi için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe’nin ayırdığı bütçenin ise 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslardan oluştuğu ifade edildi.
Transfer görüşmelerinde öne çıkan rakamlar şöyle:
Marsilya’nın istediği bonservis: 50 milyon euro
Fenerbahçe’nin planladığı teklif: 30 milyon euro ve bonuslar
Transferin mevcut durumu: Kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor
Oyuncunun belirtilen piyasa değeri: 55 milyon euro
Önceki temasların sürdürüldüğü öne sürüldü
Fenerbahçe’deki başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi, seçim çalışmaları sırasında Mason Greenwood transferini vaat etmişti.
Fransız basınındaki haberde, Safi’nin söz konusu dönemde futbolcu ve çevresiyle anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Yeni yönetimin de daha önce kurulan temasları devam ettirerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.
Greenwood’un geçen sezonki performansı
Mason Greenwood, geçen sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 26 gol kaydederken 11 asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Greenwood’un piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki bonservis görüşmelerinin sonucu henüz açıklanmadı.