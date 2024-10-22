Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'le ipler kopuyor mu? İşte son durum

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in kadroya dahil edilmemesi şaşırtmıştı. Nijeryalı futbolcuyla ipler kopuyor mu? İşte son gelişmeler...
Samsun deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Fenerbahçe'de can sıkıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
12 yabancı sınırı gerekçesiyle Samsunspor maçında kadroya alınmayan Osayi adım adım Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir Nijeryalı yıldızla pazarlıklarını sürdüren yönetim henüz anlaşmaya yaklaşabilmiş değil.
Takvim'in haberine göre; Osayi Samuel'in istediği yıllık 2.5 milyon Euro'yu çok bulan ve bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekmek isteyen sarı-lacivertliler şu ana kadar sonuç alamadı.
Jose Mourinho ile de yıldızı fazla barışmayan ve Premier Lig'den 3 kulüpten teklif alan yıldız futbolcunun şartların devam değişmemesi durumunda artık ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun olumsuz bakış açısına rağmen Osayi Samuel'in sözleşmesini uzatmak istiyor.
Ancak hem parasal anlaşmazlık hem Portekizli hocanın tutumu hem de Nijeryalı yıldızın evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının İngiltere'de yaşama isteği nedeniyle ayrılık çok daha büyük bir ihtimal olarak masada duruyor.