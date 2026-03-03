Yeni Şafak
Fenerbahçe’de sıcak saatler: Sadettin Saran’dan Tedesco hamlesi

10:253/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarında 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. Bu kayıplar sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’dan, teknik direktör Domenico Tedesco için flaş bir karar geldi.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla ligdeki şampiyonluk yarışında da yara aldı.

Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e yükselen sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre; Antalyaspor maçında Tedesco’nun talimatlarıyla yapılan değişiklikler bardağı taşırdı.

Sadettin Saran'ın son puan kayıpları sonrası Tedesco ile görüşerek kötü gidişatın nedenlerini soracağı ifade edildi.

