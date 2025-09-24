Fenerbahçe'de yönetim değişti: Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemeye devam edecek mi?

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmış ve oyuncunun maaşının dönemin yöneticisi Hakan Safi tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Sarı lacivertli takımda yönetim değişince, bu maaşı kimin ödeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresini kazanan isim Sadettin Saran oldu.
Sarı lacivertli takımda Ali Koç ve yönetiminin 7 yıllık devri sona erdi.
Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmış ve oyuncunun maaşının dönemin yöneticisi Hakan Safi tarafından ödeneceğini açıklamıştı.
Ali Koç'un seçimi kaybetmesiyle birlikte maaşı kimin ödeyeceği merak konusu oldu.
Konuyla ilgili gazeteci Sercan Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Hakan Safi ile görüştüm, sözleri aynen şöyle; "Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu’nun 35 milyon Euro’yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım."
"Benim için söz paradan puldan daha önemlidir. Fenerbahçe’me verdiğim sözü tutacağım. Karşı taraftan tek beklentim bize karşı saygı ve nezaket."