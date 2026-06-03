Fenerbahçe’de yüzyılın seçim kozu: Hakan Safi iki dünya yıldızı ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak kritik başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Hakan Safi, camiada deprem etkisi yaratacak iki transferi bitirdiğini duyurdu.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi halinde bombaları üst üste patlatacak. Hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Hakan Safi'nin anlaştığı isimler gündeme düştü.
Hakan Safi'nin ilk bombası Hakan Çalhanoğlu olacak. A Spor'un haberine göre Hakan Safi, a milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya vardı.
Habere göre Safi ve Çalhanoğlu kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı seçildiği takdirde Hakan Çalhanoğlu sarı lacivertlilere imzayı atacak.
Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen diğer isim Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski.
TRT Spor'un haberine göre Hakan Safi, Polonyalı yıldız ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.