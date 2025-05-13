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Fenerbahçe’den En-Nesyri için takas önerisi: Dünyaca ünlü yıldız geliyor!

Fenerbahçe’den En-Nesyri için takas önerisi: Dünyaca ünlü yıldız geliyor!

11:1113/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de flaş bir isim gündeme geldi. Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren golcü oyuncu için sarı-lacivertlilerden En-Nesyri takas önerisi geldi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe transferde rotasını tecrübeli bir isme çevirdi.


Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli ekibin Youssef En-Nesyri'nin durumunu takip eden Al Hilal'e takas formülünü teklif ettiği iddia edildi.


Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Edin Dzeko ile yeni bir anlaşma yapmayacağı da belirtildi.


Sırp futbolcu Mitrovic bu sezon Al Hilal formasıyla görev yaptığı 33 maçta 25 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu 6 da asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

Aleksandar Mitrovic kimdir?


Aleksandar Mitrović, Sırp profesyonel futbolcudur, forvet pozisyonunda oynar. 16 Eylül 1994'te Smederevo, Sırbistan'da doğmuştur.


Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giymekte ve Sırbistan milli takımının önemli oyuncularından biridir.


Kariyerine Partizan Belgrad'da başladı, ardından Anderlecht, Newcastle United ve Fulham gibi kulüplerde oynadı.


Güçlü fiziği, hava topu hakimiyeti ve golcülüğüyle tanınır. Fulham'da geçirdiği dönemde özellikle Championship'te rekor kıran gol performanslarıyla dikkat çekti.


2023'te Al-Hilal'e transfer oldu ve burada da başarılı performansını sürdürüyor.


Milli takımda da Sırbistan'ın en çok gol atan oyuncularından biridir.

#Fenerbahçe
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