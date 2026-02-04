Fenerbahçe’den gittiği gibi geri dönüyor: Resmi teklif yapıldı!

Transferin son günlerinde Fenerbahçe’den dev bir hamle daha geldi. Sezon başında 22 milyon euro rekor bedelle Al-Hilal’e transfer olan genç savunma oyuncusu için yönetim yeniden devreye girdi.

1 /6 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante sonrası Suudi Arabistan'dan bir transferi daha gözüne kestirdi.



2 /6 Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.



3 /6 FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı.

4 /6 Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi.



5 /6 YUSUF'UN ARABİSTAN MACERASI

Al-Hilal forması ile toplam 15 resmi maça çıkan genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 gol katkısı verdi.