Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’den gittiği gibi geri dönüyor: Resmi teklif yapıldı!

Fenerbahçe’den gittiği gibi geri dönüyor: Resmi teklif yapıldı!

11:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transferin son günlerinde Fenerbahçe’den dev bir hamle daha geldi. Sezon başında 22 milyon euro rekor bedelle Al-Hilal’e transfer olan genç savunma oyuncusu için yönetim yeniden devreye girdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante sonrası Suudi Arabistan'dan bir transferi daha gözüne kestirdi.


Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.


FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI


Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı.

Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi.


YUSUF'UN ARABİSTAN MACERASI


Al-Hilal forması ile toplam 15 resmi maça çıkan genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 gol katkısı verdi. 

22 MİLYON EUROYA GİTTİ


Fenerbahçe, genç oyuncuyu sezon başında 22 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan %15 pay maddesi ile birlikte Al Hilal'e satmıştı.


#Fenerbahçe
#Yusuf Akçiçek
#Al Hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı