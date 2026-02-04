Fenerbahçe’den gittiği gibi geri dönüyor: Resmi teklif yapıldı!

Transferin son günlerinde Fenerbahçe’den dev bir hamle daha geldi. Sezon başında 22 milyon euro rekor bedelle Al-Hilal’e transfer olan genç savunma oyuncusu için yönetim yeniden devreye girdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante sonrası Suudi Arabistan'dan bir transferi daha gözüne kestirdi.
Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli takım, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için kulübü Al-Hilal'e teklif yaptı.
Al-Hilal'in, değişen yabancı kuralı nedeniyle Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamazsa, oyuncunun Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakacağı belirtildi.
YUSUF'UN ARABİSTAN MACERASI
Al-Hilal forması ile toplam 15 resmi maça çıkan genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 gol katkısı verdi.
22 MİLYON EUROYA GİTTİ
Fenerbahçe, genç oyuncuyu sezon başında 22 milyon euro bonservis + bir sonraki satıştan %15 pay maddesi ile birlikte Al Hilal'e satmıştı.