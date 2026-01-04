Yeni Şafak
Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu teması: Milli futbolcunun cevabı net oldu

10:254/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları’nın, Hakan Çalhanoğlu'yla temas kurduğu ileri sürüldü. Görüşmede milli yıldızın önceliğini İtalya’ya verdiği ve Türkiye ile ilgili tercihini açıkça dile getirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de futbol takımından sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları’nın Inter’in deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün aktardığı bilgilere göre Torunoğulları, milli futbolcuya Fenerbahçe’nin ilgisini doğrudan iletti.

Yönetici Torunoğulları’nın Çalhanoğlu’na, "Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum" diyerek nabız yokladığı ifade edildi.

Inter’de kariyerine devam eden tecrübeli futbolcunun ise bu teklife net bir karşılık verdiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’nun görüşmede, “Bir gün Türkiye’ye gelirsem Galatasaray’da forma giymek istiyorum” ifadelerini kullandığı ve şu an için tamamen Inter’e odaklandığını söylediği aktarıldı.

