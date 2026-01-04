Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu teması: Milli futbolcunun cevabı net oldu

Inter’de kariyerine devam eden tecrübeli futbolcunun ise bu teklife net bir karşılık verdiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’nun görüşmede, “Bir gün Türkiye’ye gelirsem Galatasaray’da forma giymek istiyorum” ifadelerini kullandığı ve şu an için tamamen Inter’e odaklandığını söylediği aktarıldı.