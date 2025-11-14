Fenerbahçe'den orta sahaya yıldız hamlesi: Tedesco'nun favorisi geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroya bir orta saha daha katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da favori oyuncularından birisi için devreye girdi.
Ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri Almanya ekibi Leipzig forması Christoph Baumgartner oldu.
Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcuyu yeniden listesine aldı.
Baumgartner, orta sahanın yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabiliyor.
Avusturyalı futbolcu hem skorer hem de oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenebiliyor.
Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da favorisi olan Baumgartner için şartları zorlayacak.
Leipzig'de bu sezonl 12 maçta süre bulan Baumgartner, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.