Fenerbahçe'den orta sahaya yıldız hamlesi: Tedesco'nun favorisi geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadroya bir orta saha daha katmak istiyor. Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da favori oyuncularından birisi için devreye girdi.

1 /6 Ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Fenerbahçe'de, gündeme gelen isimlerden biri Almanya ekibi Leipzig forması Christoph Baumgartner oldu.

2 /6 Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcuyu yeniden listesine aldı.

3 /6 Baumgartner, orta sahanın yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabiliyor.

4 /6 Avusturyalı futbolcu hem skorer hem de oyun kurucu rolünü başarıyla üstlenebiliyor.

5 /6 Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun da favorisi olan Baumgartner için şartları zorlayacak.