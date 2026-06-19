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Fenerbahçe'den sol bek bombası! Anlaşma yakın

Fenerbahçe'den sol bek bombası! Anlaşma yakın

09:4219/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
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Teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma imzalayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, aradığı sol beki Hollanda'da buldu. İşte ayrıntılar...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'de flaş bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

A Spor'un Voetbal International'den aktardığı habere göre sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile kişisel şartlarda anlaşmaya oldukça yakın olduğu aktarıldı. Ayrıca, Mauro Junior'un sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu ve daha önce bu 18 milyon euro olan bu maddenin 12 milyon euro'ya düştüğü de belirtildi.

Fenerbahçe'nin oyuncu ile el sıkıştığı anda çıkış maddesini devreye sokabileceği aktarıldı.

Mauro Junior ile sarı-lacivertlilerin dışında Porto ve bazı Güney Avrupa takımlarının da ilgilendiği belirtildi. PSV'nin ise Brezilyalı oyuncu ile sözleşme uzatmak istediği ancak futbolcunun seçeneklerini değerlendireceği aktarılırken, Fenerbahçe'nin transfer için en güçlü aday olduğunun altı çizildi.

Transfermarkt verilerine göre 18 milyon euro değeri bulunan Mauro Junior, bu sezon PSV ile 37 maça çıkarken 1 gol ve 11 asist kaydetti.

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