Fenerbahçe'den sol bek bombası! Anlaşma yakın

Haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile kişisel şartlarda anlaşmaya oldukça yakın olduğu aktarıldı. Ayrıca, Mauro Junior'un sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu ve daha önce bu 18 milyon euro olan bu maddenin 12 milyon euro'ya düştüğü de belirtildi.