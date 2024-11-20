Fenerbahçe'den Suudi Arabistan çıkarması: Gol makinesi transfer listesinde

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr ile Al İttihad'ın talip olduğu Faslı golcüsü En Nesyri'yi göndermesi durumunda kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmenin planlarını yapıyor. Sarı lacivertli takımın istediği oyuncular belli oldu.

1 /12 Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2 /12 Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için kulübüyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Suudi cephesinden gelen bir haberle forvet hattında yeniden planlama yapma yoluna gitmek üzere.

3 /12 Al Nassr yetkililerinin sarı lacivertlilerden Faslı golcüleri En-Nesyri'yi istedikleri ifade edildi.

4 /12 Faslı oyuncuyu isteyen kulüpler arasında Al İttihad'ın da yer aldığı ifade edildi.

5 /12 Söz konusu gelişmeyi masaya yatırmaya karar veren Fenerbahçeli yöneticiler, Nesyri'nin gönderilmesi durumunda bir yıldız almayı planlıyor.

6 /12 MİTROVİCTEN 61 MAÇTA 58 GOL Bu anlamda öne çıkan isimlerin başında Aleksandar Mitrovic olduğu kaydedildi.

7 /12 30 yaşındaki Sırp forvet, bir başka Suudi takımı Al Hilal ile çıktığı toplam 61 maçta 58 gol atmayı başardı.

8 /12 Al Hilal, Mitrovic için Fulham'a 52.6 milyon Euro ödemişti.

9 /12 Deneyimli forvet, Suudi temsilcisinden yıllık 25 milyon Euro kazanıyor.

10 /12 DAVİD SÖZLEŞME UZATMADI Bir diğer adayın ise Fransa'da Lille forması giyen Jonathan David olduğu öğrenildi.



11 /12 Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonathan David, yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.