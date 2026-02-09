Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şaşırtan telefon: ‘Herkes şoke oldu’

Transfer dönemi kapandı ama yankıları hala devam ediyor. Transfer döneminin kapandığı son gün, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir oyuncu alışverişinin son anda iptal olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki oyuncu alışverişinin son gün iptal olduğu öğrenildi.
Sabah’ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Fenerbahçe’de forma şansı zora giren Oğuz Aydın’ı transfer etmek istiyordu.
Hatta Oğuz, bordo mavili kulübe haber yolladı ve ‘Teklifiniz hala geçerliyse gelmek istiyorum’ dedi.
Bu gelişme üzerine Trabzonspor’un, Oğuz Aydın ile temasa geçip, gerekli prosedürleri tamamladı.
Fakat Fenerbahçe’nin, ‘Biz transfer yapamadık, Oğuz’u veremeyiz’ telefonuyla, görüşmelerin iptal olduğu iddia edildi.
Transferin son anda yatmasına bordo mavili tarafın tepki gösterdiği ifade edilirken, teknik direktör Fatih Tekke'nin de Samsunspor maçından sonra üstü kapalı şekilde, "Aldık diye düşünüyorduk." cümlesiyle işaret ettiği ismin Oğuz Aydın olduğu kaydedildi.