Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şaşırtan telefon: ‘Herkes şoke oldu’

Transfer dönemi kapandı ama yankıları hala devam ediyor. Transfer döneminin kapandığı son gün, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bir oyuncu alışverişinin son anda iptal olduğu iddia edildi.

1 /6 Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki oyuncu alışverişinin son gün iptal olduğu öğrenildi.

2 /6 Sabah’ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Fenerbahçe’de forma şansı zora giren Oğuz Aydın’ı transfer etmek istiyordu.

3 /6 Hatta Oğuz, bordo mavili kulübe haber yolladı ve ‘Teklifiniz hala geçerliyse gelmek istiyorum’ dedi.

4 /6 Bu gelişme üzerine Trabzonspor’un, Oğuz Aydın ile temasa geçip, gerekli prosedürleri tamamladı.

5 /6 Fakat Fenerbahçe’nin, ‘Biz transfer yapamadık, Oğuz’u veremeyiz’ telefonuyla, görüşmelerin iptal olduğu iddia edildi.