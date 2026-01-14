Fenerbahçeli oyuncu Avrupa devinin teklifini kabul etmedi: Nedeni herkesi şaşırttı

Fenerbahçe’de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşırken, yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa devleri, sarı lacivertli oyuncunun peşine düştü ama o hepsini reddediyor.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme yaşandı.
Everton başta olmak üzere bazı İngiliz kulüplerinin En Nesyri için ciddi girişimlerde bulunuyor.
Fakat En Nesyri hepsini reddediyor.
Öğrenilen bilgiye göre; En Nesyri’nin kariyer planlamasında sıcak bir ülkede forma giymeye öncelik verdiği, bu nedenle İngiltere seçeneğine mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor.
En Nesyri için şu anda Arabistan’dan gelen tekliflerin değerlendirmeye alındığı öğrenildi.