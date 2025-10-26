Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldız alkollü yakalandı: Ehliyetine el konuldu

15:0726/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun ehliyetine, Beşiktaş'ta alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konuldu.

Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Melih Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.

Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.

