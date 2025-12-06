Fenerbahçeli yıldız için olay sözler: "Ağır bir kaskal olma yolunda!"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı Lacivertlilerde birçok futbolcu eleştirilerin odağına yerleşti. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler katıldığı bir YouTube yayınında Fenerbahçeli bir yıldız için sosyal medyayı sallayan ifadeler kullandı.
Serdar Ali Çelikler, son programında Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun performansını sert sözlerle eleştirdi.
Çelikler, milli oyuncunun sarı-lacivertli kulüpte beklenen etkiyi oluşturamadığını belirterek, “Kerem Aktürkoğlu şu anki haliyle Fenerbahçe için ağır bir kaskal olma yolunda” ifadelerini kullandı.
Programda özellikle son haftalardaki performans düşüşünü mercek altına alan Çelikler, Kerem’in oyuna katkısının sınırlı kaldığını savundu.
Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştiren Hakan Safi'ye de seslendi.
Çelikler, "Buradan Hakan Safi'ye sesleniyorum; Sen istedin, sen konuş. Kerem Aktürkoğlu mızmızlığı çekilecek yer değil burası. Burası Galatasaray ve Beşiktaş da değil. Burası bambaşka bir kulüp. Her yerin başka kuralları var. Burada öyle triplere girdim falan yok yani" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 10 Süper Lig maçına çıktı. 1 gol attı 3 de asist yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra taraftarlardan özür diledi ve şu ifadeleri kullandı;
"Söyleyecek hiçbir şey yok! Taraftardan özür dileriz! Böyle olmasını beklemezdik, istemezdik. 1-0'dan sonra maçı koparabilirdik. Böyle durumlarda biraz daha akıllı olmamız lazım ve maçı bitirmeliyiz. Söyleyecek bir şey yok."