Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi tur şansı güncellendi! Çarpıcı tahmin

Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'te yer almasına yüzde 97 ihtimal verildi. Fenerbahçe'nin ilk 8'e kalarak play-off oynamadan son 16 turuna yükselmesine verilen ihtimalin oranı ise yüzde 29 oldu. Bu ihtimaller göz önüne alındığında yapay zekanın da artık Fenerbahçe'nin tur atlayacağına neredeyse ikna olduğu belirtildi.