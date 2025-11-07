Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi tur şansı güncellendi! Çarpıcı tahmin

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımın ilk 24'e kalma ihtimali güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle birlikte Avrupa Ligi'ndeki puanını 7'ye yükseltti.
NTV Spor'un Football Meets Data'dan aktardığına göre UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın tamamlanmasının ardından çarpıcı tahminlerde bulundu. Yapay zekanın simülasyonuna göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde artık ilk 24'e kalamaması mucize olarak gösteriliyor.
Simülasyon sonucuna göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 10. sırada tamamlıyor. Sarı-lacivertlilerin ilk 24'te yer almasına yüzde 97 ihtimal verildi. Fenerbahçe'nin ilk 8'e kalarak play-off oynamadan son 16 turuna yükselmesine verilen ihtimalin oranı ise yüzde 29 oldu. Bu ihtimaller göz önüne alındığında yapay zekanın da artık Fenerbahçe'nin tur atlayacağına neredeyse ikna olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin rakiplerinden Ferencvaros bu sıralamada sarı-lacivertlilerin bir basamak önünde yer aldı. Aston Villa ise zirveye oturdu. İngiliz ekibinin lig etabını ilk 8 takım arasında tamamlamasına yüzde 92'lik olasılık verildi.