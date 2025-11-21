Fenerbahçe'nin genç yıldızı için şaşırtan haber! Ülkesini endişelendirdi

Afrika futbolunun gelecek gördüğü isimlerden olan Amara Diouf, şaşırtıcı bir haberle gündeme geldi. Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme imzalamak için beklediği genç yıldız adayıyla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

1 /5 Senegal'in gelecekteki yıldız adayı olarak gösterilen Amara Diouf, kulübü Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle ülkesinde endişeye sebep oldu.

2 /5 Senegal ve Fransız basınında çıkan haberlerde, 17 yaşındaki futbolcunun kamuoyundan uzak kalması ve uzun süredir ülkesine dönmemesi, "kayboluş" olarak nitelendirildi. Medya, oyuncunun sakatlık sürecinin ardından nerede olduğunun bilinmemesini ve "kariyerinde yaşadığı patlamanın ardından gözlerden kaybolduğu" yönündeki iddiaları manşetlere taşıdı.

3 /5 Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir idmanlardan uzak kalan Diouf'un, kısa süre önce koşu çalışmalarına başladığı ve bireysel antrenmanlarla forma girmeye çalıştığı belirtildi.

4 /5 Fenerbahçe, büyük potansiyel gördüğü Amara Diouf ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Ancak oyuncunun henüz 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle profesyonel sözleşme imzalanamadığı biliniyor. Senegalli genç futbolcunun, A takımda forma giyebilmesi için reşit olacağı tarihi beklemesi gerekiyor.