Fenerbahçe'de iki eksik var

10:3324/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda iki isim sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'yle sahasında karşılaşacak.


Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Son lig maçında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda olan Fenerbahçe, son 3 maçını da kazanmayı başardı.

 Fenerbahçe'de 2 eksik


Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor.


Sakatlıkları sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Archie Brown ve Levent Mercan, yarınki maçta da takımdaki yerlerini alamayacak.

En-Nesyri döndü


Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, takıma dahil oldu.


Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayan golcü futbolcu, devlet protokolü sebebiyle Aston Villa maçı öncesinde Türkiye'ye gelememişti. FIFA kuralları gereği 5 gün izin hakkı olan Youssef En-Nesyri, dün takıma katıldı.



Gözler Talisca'da


Aston Villa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan Anderson Talisca'nın yarınki mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.


Ligde oynanan son üç maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Talisca'nın 18 lig maçında 11 golü bulunuyor. Alanyaspor deplasmanında kaydettiği 2 golle 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, yarınki mücadelede de teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli kozlarından biri olacak.

Ligin en golcüsü, en az gol yiyenine karşı


Ligde oynanan 18 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan Fenerbahçe, sezonun en golcü ekibi olarak dikkati çekerken, rakibi Göztepe ise kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.


Fenerbahçe, sahasında oynadığı 8 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarırken, 9 deplasman karşılaşmasına çıkan İzmir ekibi ise bu maçlarda yalnızca 6 gol yedi.


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Göztepe
