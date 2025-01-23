Fenerbahçe’nin Skriniar transferinde şaşırtıcı detay

Fenerbahçe’nin yeni transferi Skriniar ile ilgili sürpriz bir detay gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin PSG’den renklerine bağladığı Slovak yıldızın transferinde eski Fenerbahçeli futbolcunun payının büyük olduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferini gerçekleştirmek istediği Milan Skriniar'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertlilerin bu transferinde Jose Mourinho'nun da rolü olduğu belirtilirken sürpriz bir ismin daha devreye girdiği belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, vatandaşı Skriniar ile telefonda görüştü.
Skrtel'in Fenerbahçe ile ilgili övgü dolu sözleri de Slovak stoperin transfer kararını vermesinde etkili oldu.
Martin Skrtel, Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrası yaptığı paylaşımla da anlaşmadan duyduğu mutluluğu ifade etti.