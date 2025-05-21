Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den geliyor: Mourinho özellikle istedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle istediği golcü için İngiltere çıkarması yapılacak.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile yollar ayrılıyor.
Sarı lacivertli takımda En Nesyri ile de vedalaşacak.
Bu yüzden takıma iyi bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'de gözler İngiltere'ye çevrildi.
Sarı lacivertli takımda teknik direktör Jose Mourinho, özellikle bir golcünün ismini yönetime verdi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan isimse; Manchester United'da beklentilerin altında kalan Rasmus Hojlund.
Ada basınına yansıyan haberlerde, şu ifadelere yer verildi:
"Hojlund, Old Trafford'da beklentilerin çok altında kaldı. Bu sezon 31 Premier Lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu nedenle yollar ayrılacak."
"Türk ekibi Fenerbahçe, kiralama teklifi hazırlığı içinde. Finansal detaylar henüz bilinmiyor ancak böyle bir anlaşma; Jose Mourinho'nun İstanbul'da elini fazlasıyla güçlendirecektir."