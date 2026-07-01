Fenerbahçe'ye kötü haber: UEFA cezayı kesti

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.





İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.