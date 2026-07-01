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Fenerbahçe'ye kötü haber: UEFA cezayı kesti

Fenerbahçe'ye kötü haber: UEFA cezayı kesti

09:561/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
AA
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UEFA, kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-lacivertli ekibin 2025 takvim yılı için yüzde 70'in üzerinde kadro maliyeti oranı bildirdiği ve kuralı ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiği kaydedildi.

Kadro maliyeti kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekipleri Aston Villa, Chelsea, Newcastle United ve Nottingham Forest, Fransa'dan Nice ve Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve İtalya'dan Fiorentina takımları da UEFA'dan para cezası aldı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Aston Villa ile Fransız temsilcisi Strasbourg, para cezasının yanı sıra yeni oyuncu tescilinde de kısıtlamayla karşı karşıya kalacak.


İki takımın da para cezasının önemli bir kısmı, kulübün 2026 yılında kadro maliyeti oranını azaltmaya devam etmesine bağlı olmak koşuluyla ertelendi.

Fenerbahçe Kulübü, kadro maliyet kurallarının ihlal edilmesi gerekçesiyle UEFA tarafından verilen 7 milyon euroluk cezaya itiraz edileceğini duyurdu.

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