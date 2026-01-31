Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye Lookman şoku! Atalanta o kulüple anlaştı

Fenerbahçe'ye Lookman şoku! Atalanta o kulüple anlaştı

Tuğçe Erginkoç
20:1931/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Ademola Lookman cephesinde baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. Atletico Madrid, Atalanta ile bonservis konusunda orta noktayı bulurken, Fenerbahçe'nin listesindeki Nijeryalı yıldızın, transferi konusundaki tavrı ise dikkat çekti.

İtalya’dan gelen son dakika haberleri, transfer piyasasını ateşe verdi. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Diego Simeone’nin ekibi Atletico Madrid, Ademola Lookman için Atalanta ile prensip anlaşmasına vardı.

Ancak bu transferin önündeki en büyük engel bizzat oyuncunun kendisi oldu.

Atalanta’nın Atletico Madrid ile el sıkışmasına rağmen, 28 yaşındaki hücum oyuncusu Ademola Lookman’ın şu an için Madrid ekibine katılmaya pek de niyetli olmadığı belirtildi.


Öte yandan Fenerbahçe'nin daha önce oyuncuyla her konuda el sıkıştığı biliniyordu.

Di Marzio, Lookman'ın Bergamo'ya döndüğünü ancak takımla değil, özel antrenör eşliğinde bireysel olarak çalıştığını vurguladı. Nijeryalı oyuncunun, kariyerinin bu en önemli kararını vermek için kulüpten süre istediği ifade ediliyor.

#Ademola Lookman
#Fenerbahçe
#Atalanta
