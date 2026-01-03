Yeni Şafak
Fenerbahçe'yi yıkan açıklama! Sportif direktör transfere kapıları kapattı

Tuğçe Erginkoç
12:473/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve ara transferde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye, ilgilendiği isimden kötü haber geldi.

İtalya Serie A’da zirve takibini sürdüren Milan, zorlu Cagliari deplasmanından Rafael Leao’nun golüyle 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Ancak maçın skorundan çok, müsabaka öncesi Sky Sports’a konuşan sportif direktör Igli Tare’nin transfer açıklamaları gündeme damga vurdu.

Sezon başında Chelsea’den 37 milyon euro bedelle transfer edilen ancak adaptasyon süreci nedeniyle eleştirilen Christopher Nkunku’nun, devre arasında Fenerbahçe’ye gideceği iddiaları İtalyan basınına da yansımıştı. Igli Tare, bu spekülasyonlara şu sözlerle yanıt verdi:


"Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon olması normal. Ancak Nkunku bizim için hiçbir zaman bir şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda artık sona yaklaştı. Son aylarda gösterdiği gelişimden çok memnunuz. Son maçta attığı iki golün ona büyük bir öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için sezonun geri kalanında anahtar bir oyuncu olacak."

Bu sezon Milan’da 15 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti. Milan, Nkunku’nun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon euro ödemişti.

