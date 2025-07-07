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Ferdi Kadıoğlu’nun tahtı sallandı: İşte Fenerbahçe’de zirvenin yeni sahibi…

Ferdi Kadıoğlu’nun tahtı sallandı: İşte Fenerbahçe’de zirvenin yeni sahibi…

14:507/07/2025, Pazartesi
G: 7/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde Al-Nassr’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile tarihi bir transfere imza attı. 35 milyon euro piyasa değeriyle Jhon Duran, Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon euro’luk rekorunu kırarak Fenerbahçe’nin tarihindeki en değerli futbolcu oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Brighton'a 30 milyon euro karşılığında gönderdiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçmişti.

Transfer olduğu dönemde piyasa değeri 30 milyon euro seviyesine kadar çıkan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tarihinin en değerli futbolcusu ünvanını almıştı.


Ferdi Kadıoğlu'nun bu rekoru, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran tarafından kırıldı.


Jhon Duran, 35 milyon euroluk piyasa değeriyle Fenerbahçe tarihinde forma giymiş en değerli futbolcu rekorunu kırdı.


Fenerbahçe tarihinin en değerli futbolcuları şöyle:


Allan Saint-Maximin: 18 milyon euro


Victor Moses: 18 milyon euro


Islam Slimani: 18 milyon euro


Diego Rossi: 18 milyon euro


Cengiz Ünder: 20 milyon euro

Sebastian Szymanski: 20 milyon euro


Fred: 20 milyon euro


Sofyan Amrabat: 22 milyon euro


Youssef En-Nesyri: 24 milyon euro


Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro

Jhon Duran: 35 milyon euro


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