Ferdi Kadıoğlu’nun tahtı sallandı: İşte Fenerbahçe’de zirvenin yeni sahibi…

Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde Al-Nassr’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile tarihi bir transfere imza attı. 35 milyon euro piyasa değeriyle Jhon Duran, Ferdi Kadıoğlu’nun 30 milyon euro’luk rekorunu kırarak Fenerbahçe’nin tarihindeki en değerli futbolcu oldu.

1 /16 Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde Brighton'a 30 milyon euro karşılığında gönderdiği Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilerin tarihine geçmişti.

2 /16 Transfer olduğu dönemde piyasa değeri 30 milyon euro seviyesine kadar çıkan Ferdi Kadıoğlu, kulüp tarihinin en değerli futbolcusu ünvanını almıştı.



3 /16 Ferdi Kadıoğlu'nun bu rekoru, Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran tarafından kırıldı.



4 /16 Jhon Duran, 35 milyon euroluk piyasa değeriyle Fenerbahçe tarihinde forma giymiş en değerli futbolcu rekorunu kırdı.



5 /16 Fenerbahçe tarihinin en değerli futbolcuları şöyle:



6 /16 Allan Saint-Maximin: 18 milyon euro



7 /16 Victor Moses: 18 milyon euro



8 /16 Islam Slimani: 18 milyon euro



9 /16 Diego Rossi: 18 milyon euro



10 /16 Cengiz Ünder: 20 milyon euro

11 /16 Sebastian Szymanski: 20 milyon euro



12 /16 Fred: 20 milyon euro



13 /16 Sofyan Amrabat: 22 milyon euro



14 /16 Youssef En-Nesyri: 24 milyon euro



15 /16 Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon euro