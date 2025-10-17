2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım, play-off bileti için kritik bir adım attı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar zor bir ihtimalle grup lideri olarak, yüksek ihtimalle play-off oynayarak 2026 Dünya Kupası’na katılmaya çalışacak. FIFA kupada verilecek para ödüllerini ise açıkladı. Peki, 2026 Dünya Kupası para ödülü ne kadar, kaç milyon dolar? İşte detaylar.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.
Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası finallerine katılması aynı zamanda maddi anlamda büyük bir gelir elde edilmesi anlamına da geliyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Milliler finallere kalırsa 13 milyon dolar ayakbastı parası alacak.
FIFA, grup aşamasında ise her galibiyet için 2, beraberliğe ise 1 milyon dolar para ödülü verecek.
2022'de şampiyon olan Arjantin 42 milyon dolar kazanmıştı. Bu kez Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar civarında ödül kazanması bekleniyor.
İşte 2026 Dünya Kupası'nda dağıtılması beklenen ödüller:
Grup: Katılım 13 milyon dolar. Galibiyete 2, beraberliğe 1 milyon dolar
Son 16 turu: 7.5 milyon dolar
Çeyrek finalistler: 13 milyon 125 bin dolar
Yarı finalistler: 21 milyon dolar artık katılım parası.
Finalistler: 30 milyon dolar artık katılım parası.
Şampiyon: 40 milyon dolar artık katılım parası. (13-38 milyon dolar)