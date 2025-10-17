2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım, play-off bileti için kritik bir adım attı. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar zor bir ihtimalle grup lideri olarak, yüksek ihtimalle play-off oynayarak 2026 Dünya Kupası’na katılmaya çalışacak. FIFA kupada verilecek para ödüllerini ise açıkladı. Peki, 2026 Dünya Kupası para ödülü ne kadar, kaç milyon dolar? İşte detaylar.

1 /6 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.



2 /6 Ay-Yıldızlı takımın Dünya Kupası finallerine katılması aynı zamanda maddi anlamda büyük bir gelir elde edilmesi anlamına da geliyor.

3 /6 Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Milliler finallere kalırsa 13 milyon dolar ayakbastı parası alacak.

4 /6 FIFA, grup aşamasında ise her galibiyet için 2, beraberliğe ise 1 milyon dolar para ödülü verecek.



5 /6 2022'de şampiyon olan Arjantin 42 milyon dolar kazanmıştı. Bu kez Dünya Kupası'nın kazanan takımın 80 milyon dolar civarında ödül kazanması bekleniyor.



