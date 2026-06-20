Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA sıralamasında şok değişim: Türkiye'nin yeni sıralaması şaşırttı

FIFA sıralamasında şok değişim: Türkiye'nin yeni sıralaması şaşırttı

12:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

A Milli Takım'ın Dünya Kupası hayali iki maçta sona ererken, gözler bu kez FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Paraguay mağlubiyetinin ardından Ay-yıldızlıların listedeki yeni konumu netleşti.

2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımı'nın serüveni beklenenden çok kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlılar, turnuvaya erken veda etti.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralamasında ülkelerin yerleri değişti. İşte o sıralama;


1- Arjantin) 1889.06 puan

2- Fransa) 1887.11 puan

3- İspanya) 1856.03 puan


4- İngiltere) 1847.68 puan

5- Brezilya) 1772.01 puan

6- Fas) 1769.98 puan


7- Portekiz) 1755.09 puan

8- Hollanda) 1749.20 puan


32- TÜRKİYE) 1550.13 PUAN


Paraguay mağlubiyeti sonrası A Milli Takım sıralamada 5 basamak geriledi.

#Türkiye
#Dünya Kupası
#FIFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! ÖSYM YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? YKS TYT SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!