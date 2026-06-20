FIFA sıralamasında şok değişim: Türkiye'nin yeni sıralaması şaşırttı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası hayali iki maçta sona ererken, gözler bu kez FIFA dünya sıralamasına çevrildi. Paraguay mağlubiyetinin ardından Ay-yıldızlıların listedeki yeni konumu netleşti.
2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımı'nın serüveni beklenenden çok kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık yenilgiyle gruptan çıkma şansını yitiren ay-yıldızlılar, turnuvaya erken veda etti.
Şu ana kadar oynanan maçların ardından FIFA dünya sıralamasında ülkelerin yerleri değişti. İşte o sıralama;
1- Arjantin) 1889.06 puan
2- Fransa) 1887.11 puan
3- İspanya) 1856.03 puan
4- İngiltere) 1847.68 puan
5- Brezilya) 1772.01 puan
6- Fas) 1769.98 puan
7- Portekiz) 1755.09 puan
8- Hollanda) 1749.20 puan
32- TÜRKİYE) 1550.13 PUAN
Paraguay mağlubiyeti sonrası A Milli Takım sıralamada 5 basamak geriledi.