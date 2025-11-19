FIFA'dan büyük adaletsizlik: Bu yüzden Dünya Kupası'na gidemeyebiliriz!

Dünya Kupası'na katılım için diğer kıtalardan gelecek olan takım sayılarını yükselten FIFA, Avrupa kıtasındaki takım sayısını ise 16'da tuttu. Hal böyle olunca A Milli Takımımız geçmiş dönemlerde uygulanan 'en iyi ikinci' unvanını kaçırmış oldu. Ay-Yıldızlılar gruptaki performansıyla belki de en iyi ikincilerden biri olarak Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmiş olacaktı.