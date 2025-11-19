FIFA'dan büyük adaletsizlik: Bu yüzden Dünya Kupası'na gidemeyebiliriz!

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri grubunu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı. Ay-Yıldızlılar önümüzdeki iki karşılaşmayı kazanması halinde Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Kamuoyu bu noktada FIFA'ya büyük tepki gösteriyor. Bunun sebebi ise FIFA'nın yeni düzenlemesi ve milli takımımızın avantajını elinden alması!
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri grubunda İspanya dışındaki tüm karşılaşmalarını kazandı. Gürcistan ve Bulgaristan maçlarında toplam 12 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, son karşılaşmasında da İspanya'ya karşı 1 puan aldı ve grubunu 13 puanla tamamladı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, eleme grubunun tamamlanmasının ardından yaptığı basın toplantısında 'en büyük talihsizliğimiz İspanya ile aynı grupta olmamız' açıklamasını yaptı.
Kamuoyunda FIFA'ya büyük tepki var. Bunun sebebi Dünya Kupası'na katılım süreci. Bu kez 48 takımla düzenlenen organizasyon için FIFA tepki çeken bir kontenjan krizi çıkardı.
Dünya Kupası'na katılım için diğer kıtalardan gelecek olan takım sayılarını yükselten FIFA, Avrupa kıtasındaki takım sayısını ise 16'da tuttu. Hal böyle olunca A Milli Takımımız geçmiş dönemlerde uygulanan 'en iyi ikinci' unvanını kaçırmış oldu. Ay-Yıldızlılar gruptaki performansıyla belki de en iyi ikincilerden biri olarak Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmiş olacaktı.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso, FIFA'nın adaletsiz eleme düzeni hakkında açıklamalarda bulundu. Gattuso da konuyla ilgili tepkili!
İtalyan teknik direktör Gattuso'nun FIFA'nın eleme düzenine ilişkin sözleri şu şekilde;
"Dünya Kupası Elemeleri sistemi hiç adil değil. Benim zamanımda en iyi ikinciler turnuvaya giderdi. Şimdi kurallar değişti. 1990 ve 1994'te Afrika'dan 2 takım vardı. Şimdi 9 takım var. Güney Amerika'da 10 takımın 6'sı direkt kupaya gidiyor. 7. olan takım ise play-off oynuyor. Avrupa'da 48 takımdan 16'sı gidiyor. Üstelik daha zor. Avrupa Elemeleri sistemi değişmeli."
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Türk Mili Takımı ile 1.83 puan ortalaması elde etti. Montella ile Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final başarısı gösteren milli takım, Uluslar Ligi'nde de A Ligi'ne yükselmişti.