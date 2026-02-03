Fransız basını duyurdu: Kante'den flaş karar

Fransız yıldız N'Golo Kante, Fenerbahçe transferinde yaşanan belirsizlik sona erene kadar Al Ittihad forması giymeme kararı aldı. Tecrübeli futbolcu FIFA’dan çıkacak kararı beklerken, sarı-lacivertli kulüp de transferin gerçekleşmesi için hukuki tüm yolları devreye soktu.
Fransız basınından L’Equipe, N’Golo Kante’nin transferine ilişkin dikkat çeken bir detayı gündeme taşıdı.
Habere göre; Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen yıldız futbolcu, yaşanan belirsizlik sona erene kadar Al Ittihad forması giymeme kararı aldı.
Fenerbahçe, Kante transferinin Al Ittihad Kulübü'nün evrakları zamanında yetiştirememesi nedeniyle gerçekleşmediğini kamuoyuna açıklamıştı.
Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre ise sistemde yaşanan teknik sorunların çözülmesinin ardından iki kulüp, transferin tamamlanabilmesi için hukuki bir yol bulma konusunda birlikte hareket ediyor.
L’Equipe, bu süreçte Kante’nin FIFA’dan çıkacak olası bir çözümü beklediğini ve sarı-lacivertli kulübün de FIFA nezdinde tüm hukuki başvuru yollarını devreye soktuğunu aktardı. Transfer sürecinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.