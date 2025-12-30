Fred'den transfer sorusuna dikkat çeken cevap! Ülkesinde gündem oldu

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe'de Fred bilmecesi yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı yönünde söylentiler olan Brezilyalı yıldız, sorulan soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile 2027 Haziran'ına dek kontratı bulunan Fred, Süper Lig'de devre arasının başlamasıyla birlikte ülkesine gitti. Brezilyalı futbolcu, ailesiyle birlikte Belo Horizonte'de tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Brezilya basınında yer alan görüntülerde Fred'in eşiyle birlikte Lagoa da Pampulha gölü çevresinde koşu yaptığı görüldü. O anlarda No Ataque muhabirinin yönelttiği transfer sorusu ise kısa ama dikkat çekici bir yanıtla karşılık buldu.
Fred'in eski kulübü Atletico Mineiro, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün CEO'su Paulo Bracks, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda Fred'e olan ilgilerini açıkça dile getirmişti.
Fotomaç'ın Brezilya basınından aktardığı habere göre Fred, koşu sırasında yöneltilen "Atletico Mineiro'ya dönecek misin?" sorusuna gülümseyerek "Göreceğiz" cevabını verdi. Bu kısa yanıt, transfer söylentilerini bir kez daha alevlendirdi.