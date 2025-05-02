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Gabriel Brazao kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Gabriel Brazao kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

16:342/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı kalecinin alternatifini arıyor. Cimbom transfer gündemine bir dönem Inter forması giyen Gabriel Brazao’yu aldı. Peki, Gabriel Brazao kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar? İşte detaylar.

Gabriel Brazao kimdir, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Gabriel Nascimento Resende Brazao, Brezilyalı profesyonel bir kalecidir. 5 Ekim 2000 tarihinde Brezilya’nın Uberlândia şehrinde doğmuştur.


Futbol kariyerine Cruzeiro altyapısında başlayan Brazao, genç yaşta Avrupa’ya transfer olarak dikkat çekmiştir.


İlk olarak 19 yaşında Parma’ya, ardından Inter’e transfer olmuş, ancak Inter’de A takımda düzenli forma şansı bulamamıştır. 

Avrupa’da Albacete, Real Oviedo, SPAL ve Ternana gibi kulüplerde kiralık olarak oynadıktan sonra 2024’te bonservissiz olarak Brezilya’nın Santos kulübüne dönmüştür.


Brazao, Şubat 2024’te Inter’den Santos’a bonservissiz olarak transfer olmuştur. Daha önceki transferlerinde Parma’ya 6 milyon Euro, Inter’e ise 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle geçmişti.


Şu anki piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro civarındadır.

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