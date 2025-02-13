Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrasında TFF'den flaş karar: Küme düşürülecekler

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekip sahadan çekilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu maçtan sonra flaş bir karar aldı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.
Mücadelenin 30. dakikasında Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltı sonrasında sahadan çekildi.
Bu olay sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yeni bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre; TFF Yönetim Kurulu toplantısında bundan sonra sahadan çekilen takımlara çok daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.
Bununla ilgili disiplin talimatında değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.
TFF Futbol Müsabaka Talimatı'na göre, maçı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan siliniyor.
Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı da ödüyor.
Ayrıca bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı veriliyor.
Habere göre bu talimat değiştirilecek ve cezalar ağırlaştırılacak.
Yeni talimat ile birlikte maçı terk eden takımın lig düşürülmesinin, ilk çekilmede uygulanabileceği ifade edildi.