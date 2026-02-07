Galatasaray antrenmanında büyük sürpriz: Ağabey-kardeş deneme idmanına çıktı

Ara transfer dönemi Türkiye'de resmen kapanırken, Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, iki ismi deneme idmanına çıkardı. İşte detaylar...
Türkiye'de devre arası transfer dönemi 6 Şubat itibarıyla resmen sona erdi.
Transferin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna önemli isimleri katarken, sarı-kırmızılılarda sürpriz bir hamle daha geldi.
Gazeteci Ali Bozkurt'un paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Güney Kore 2. Lig ekibi Gyeongnam forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin ile 2006 doğumlu abisi Jun-seo Shin (forvet) deneme antrenmanlarına aldı.
Kaleci olan Shin'in, antrenmandaki görüntüsü ise sosyal medyada paylaşıldı.