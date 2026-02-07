Yeni Şafak
Galatasaray antrenmanında büyük sürpriz: Ağabey-kardeş deneme idmanına çıktı

13:427/02/2026, Cumartesi
Ara transfer dönemi Türkiye'de resmen kapanırken, Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, iki ismi deneme idmanına çıkardı. İşte detaylar...

Türkiye'de devre arası transfer dönemi 6 Şubat itibarıyla resmen sona erdi.

Transferin hareketli takımlarından Galatasaray kadrosuna önemli isimleri katarken, sarı-kırmızılılarda sürpriz bir hamle daha geldi.

Gazeteci Ali Bozkurt'un paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Güney Kore 2. Lig ekibi Gyeongnam forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin ile 2006 doğumlu abisi Jun-seo Shin (forvet) deneme antrenmanlarına aldı.

Kaleci olan Shin'in, antrenmandaki görüntüsü ise sosyal medyada paylaşıldı.

#Galatasaray
#Güney Kore
#Transfer
