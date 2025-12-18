Konuk ekip Rams Başakşehir ise geçen sezon Trendyol Süper Lig’i 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiği için Türkiye Kupası’na grup aşamasından dahil oldu. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alarak kupaya moralli bir başlangıç yapmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



