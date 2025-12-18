Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son haftasında evinde Başakşehir’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Başakşehir FK canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı, ilk hafta maçlarıyla başladı. Organizasyonun son şampiyonu Galatasaray, Rams Park'ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmada Rams Başakşehir'i konuk edecek. Mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Rams Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile mücadele ediyor. Format gereği gruptaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, Rams Başakşehir maçının ardından sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde Rams Başakşehir'e karşı oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı. Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası’na gittikleri için maçta görev alamayacak.
Galatasaray, son Türkiye Kupası şampiyonu unvanıyla Rams Başakşehir’in karşısına çıkacak. Okan Buruk’un ekibi, geçen sezon finalde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 5 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmüştü. Öte yandan Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son 7 maçta kalesini gole kapatamadı.
Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Ajax’ı 3-0 yendiği maçın ardından oynadığı 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.
Konuk ekip Rams Başakşehir ise geçen sezon Trendyol Süper Lig’i 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiği için Türkiye Kupası’na grup aşamasından dahil oldu. Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta 7 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alarak kupaya moralli bir başlangıç yapmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Başakşehir’de, 21 Aralık’ta başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Olivier Kemen ile Christopher Operi bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İki ekip, Türkiye Kupası’nda geçen sezon da karşı karşıya gelmiş ve Rams Park’ta oynanan grup mücadelesi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray - Başakşehir FK maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE
Galatasaray - Başakşehir FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.