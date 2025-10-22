Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo Glimt’i konuk edecek. Bu akşam saat 19.45’de başlayacak karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo’nun bir sonraki maçta kadroda yer alması bekleniyor. Bodo/Glimt cephesinde ise Saltnes, Brynhilsen ve Moe'nin sakatlıkları bulunurken Jörgensen, Gundersen, Blomberg ve Sjong maç kadrosuna alınmadı. Bassi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Bodo Glimt maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /9 Galatasaray - Bodo Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray Bodo/Glimt takımını konuk ediyor. Rams Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Kritik maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2 /9 Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.



3 /9 Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla şampiyonlar ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.



4 /9 Galatasaray’da kimler eksik? Sarı-kırmızılı temsilcimizde Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında sahadaki yerini alamayacak.



5 /9 Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak. Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Ampiyonlar ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarı-kırmızılı taraftarların, aynı desteği yarın da vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.



6 /9 Rams Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

7 /9 Öte yandan Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 dış saha karşılaşmasından galibiyet alamadı. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen, Bodo/Glimt, son 9 avrupa maçında 5 mağlubiyet gördü.



8 /9 Teknik direktör Kjetil Knutsen'in yönetimindeki Bodo/Glimt, ligin 25. Haftasındaki maçta Sarpsborg'u deplasmanda 5-2 yenerek, 55 puana yükseldi. Ligde 1 maç eksiği bulanan Bodo/Glimt, 56 puana sahip lider Viking'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

