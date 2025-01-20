Galatasaray - Dinamo Kiev ne zaman, saat kaçta? || Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla oynadığı üç maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar ligi en iyi konumda bitirmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde beş golü bulunan Yunus Akgün, Okan Buruk’un en büyük kozu olacak. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Galatasaray - Dinamo Kiev canlı izleme linki ve maç bilgisi.

1 /13 Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi’nde sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

2 /13 Bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla oynadığı üç maçı da kazanamayan Galatasaray'ın (2B 1M), Avrupa kupalarında galibiyet alamadan temsilcileriyle daha fazla karşılaştığı tek ülke Belçika (4B 4M).



3 /13 Dynamo Kiev, Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarını en fazla mağlup eden ekip konumunda (13) ancak temsilcilermize rakip olduğu son dört maçı kaybetti ve daha önceki 22 karşılaşmada aldığı yenilgi sayısını geride bıraktı (13G 6B 3M).

4 /13 Galatasaray'ın bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı altı maçın tamamı karşılıklı gollere sahne oldu ve bu karşılaşmalarda toplam 26 gol atıldı (Galatasaray 15-11 Rakipler). Sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasında geride kalan altı haftada maçları en fazla gole sahne olan takım konumunda.



5 /13 Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçı kaybeden Dynamo Kiev, kulüp tarihinde bu turnuvalarda daha uzun mağlubiyet serisi yaşamadı.



6 /13 Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçını kazanan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2000-Eylül 2001 arasında üst üste yedi iç saha galibiyeti aldığı süreçte yakaladı.



7 /13 Bu sezon Avrupa Ligi'nde en fazla şut çeken (120), beklenen gol değeri üreten (14.1 xG) ve net gol pozisyonu yakalayan (34) takım Galatasaray. Evinde oynadığı son üç Avrupa kupası maçında en az üçer gol atan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinde daha uzun bir seri yakalayamadı.



8 /13 Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda kalesine en fazla toplam (119) ve isabetli şut (50) gelen takım olan Dynamo Kiev, geride kalan altı haftada en fazla gol yiyen ekip konumunda (15).

9 /13 Bu sezon Avrupa Ligi'nde beş golü bulunan Yunus Akgün, Burak Yılmaz'dan (2012/13'te 8 gol) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumunda.

10 /13 Avrupa Ligi'nin 2024/25 sezonunda en fazla şut pası veren oyuncu (27), turnuva tarihinde en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Dries Mertens (17; Bruno Fernandes ile eşit). Belçikalı yıldız, Galatasaray'ın attığı son beş golün dördünde pası veren isimdi.

11 /13 Bu sezon Dinamo Kiev formasıyla en fazla resmi maç golü atan oyuncu olan Vladyslav Vanat (13), Avrupa Ligi'nde çıktığı altı maçta çektiği yedi şutun hiçbirini gole çeviremedi.



12 /13 Galatasaray - Dinamo Kiev ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü saat 18.30’da başlayacak. Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.

