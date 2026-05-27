Galatasaray efsanesi Ederson’u övdü: O sözler sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray’ın efsane eldiveni ve Brezilya Millî Takımı’nın kaleci antrenörü Claudio Taffarel’in, ezeli rakibin yoğun eleştiri alan dünyaca ünlü kalecisi Ederson'a sahip çıkması spor gündemine bomba gibi düştü.
Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü olan 60 yaşındaki efsane, Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ederson'la ilgili de konuştu.
Geride bıraktığımız sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan ancak gösterdiği performansla yoğun tepki gören Ederson'un sarı-lacivertlilerden ayrılığı gündeme gelmişti. Taffarel konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Ederson dünya çapında çok iyi bir kaleci. Zaten milli takımının bir numarası. Ona güveniyoruz. Türkiye'de ilk yılında adaptasyon ve uyum sorunu yaşadı. Bazı maçlarda şanssızlık oldu.
Fenerbahçe'nin ona sabretmesi gerekiyor. İstikrarlı bir ortamda kendisini ve yeteneğini gösterecektir."