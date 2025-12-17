Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Emre Can transferinden vazgeçti: Nedeni de ortaya çıktı

Galatasaray Emre Can transferinden vazgeçti: Nedeni de ortaya çıktı

15:1317/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Devre arasında orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray’da Emre Can defteri kapandı. Borussia Dortmund’da forma giyen tecrübeli futbolcunun transferinin, yönetimin sağlık kriterleri nedeniyle rafa kaldırıldığı belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulübün bu transferden vazgeçtiği bildirildi.

Emre Can'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık problemi, Galatasaray yönetiminin geri adım atmasına neden oldu.

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, transferin gerçekleşmeme nedenini 343 Digital YouTube kanalında anlattı:


"Emre Can müthiş bir kariyere sahip ama Galatasaray artık sağlık kurulunun onay vermediği oyunculara gitmek istemiyor. Emre Can’ın geçen sezon 20 maç kaçırdığını unutmamak lazım. Sunulan isimlerden biri ama bu kriter nedeniyle düşünülmüyor."

31 yaşındaki deneyimli orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Alman kulübü Dortmund, Emre Can’ı Haziran 2020’de Juventus’tan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

#Galatasaray
#Emre Can
#Borussia Dortmund
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
13 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi programı!