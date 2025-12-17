Galatasaray Emre Can transferinden vazgeçti: Nedeni de ortaya çıktı

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, transferin gerçekleşmeme nedenini 343 Digital YouTube kanalında anlattı:





"Emre Can müthiş bir kariyere sahip ama Galatasaray artık sağlık kurulunun onay vermediği oyunculara gitmek istemiyor. Emre Can’ın geçen sezon 20 maç kaçırdığını unutmamak lazım. Sunulan isimlerden biri ama bu kriter nedeniyle düşünülmüyor."