Galatasaray Emre Can transferinden vazgeçti: Nedeni de ortaya çıktı

Devre arasında orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Galatasaray’da Emre Can defteri kapandı. Borussia Dortmund’da forma giyen tecrübeli futbolcunun transferinin, yönetimin sağlık kriterleri nedeniyle rafa kaldırıldığı belirtildi.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can’ın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu. Ancak sarı-kırmızılı kulübün bu transferden vazgeçtiği bildirildi.
Emre Can'ın geçen sezon yaşadığı sakatlık problemi, Galatasaray yönetiminin geri adım atmasına neden oldu.
Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Ali Naci Küçük, transferin gerçekleşmeme nedenini 343 Digital YouTube kanalında anlattı:
"Emre Can müthiş bir kariyere sahip ama Galatasaray artık sağlık kurulunun onay vermediği oyunculara gitmek istemiyor. Emre Can’ın geçen sezon 20 maç kaçırdığını unutmamak lazım. Sunulan isimlerden biri ama bu kriter nedeniyle düşünülmüyor."
31 yaşındaki deneyimli orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Alman kulübü Dortmund, Emre Can’ı Haziran 2020’de Juventus’tan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.