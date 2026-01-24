Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, son olarak sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelenin 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte maça dair detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray'da Singo ve Arda forma giymeyecek
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu karşılaşmada da riske edilmeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak.
Dört oyuncu sınırda
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.
Bu futbolcular, akşamki maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış, Osimhen.
İşte Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i:
Grbic, Esgaio, Muhammed, Anıl, Balkovec, Berkay, Doh, Serginho, Larsson, Ahmet, Çukur.