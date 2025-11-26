Yeni Şafak
Galatasaray galibiyeti sonrası Belçika basınında densiz manşetler: ‘50.000 Türk’ü susturduk!’

09:5626/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olması, Belçika basınında büyük bir sevinç ve provokatif manşetlerle karşılandı. Ülke medyası, alınan tarihi zaferi kutlarken kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 yenildiği maç Belçika basınında gündem oldu. Ülke basını, galibiyeti böyle gördü:



Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.



DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.



7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.



Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu.

RTL: Başardılar! Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı.




Puanlar elde etmek isteyen Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere Türkiye'ye gitti. Sağlam bir oyun sergileyen Union, herkesi şaşırtarak 1-0'lık galibiyet elde etti.

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti.




Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi.

HLN: Union SG, cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.



De Morgen: Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu.



HBVL: David'den selamlar! Union Saint-Gilloise, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti.



