Trendyol Süper Lig 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi konuk edecek. Rams Park’ta bugün saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira'nın durumuysa maç saatinde belli olacak. Peki, Galatasaray - Göztepe ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un önünde 10. haftaya lider girdi. Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.
GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira'nın durumuysa maç saatinde belli olacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.
Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Konyaspor takip etti.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen,1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak.
Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.
Galatasaray, Göztepe'nin filelerini 1 kez daha havalandırması durumunda rakibine Süper Lig'deki 100. golünü atacak. Süper Lig tarihinde 62 maçta Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, ağları sarsması halinde İzmir ekibine karşı 100. golünü kaydedecek.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Chemi, Olaitan, Janderson, Juan