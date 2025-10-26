Galatasaray - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.