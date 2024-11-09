Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından elini hızlı tutmaya çalışıyor. Sarı kırmızılı kulüp Icardi'nin sözleşmesini dondurup, başka bir yıldız oyuncuyu transfer edecek.
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor.
Tottenham maçında sakatlanan Icardi sezonu kapattı.
Sarı kırmızılı kulüp, Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini ve Arjantinli yıldızın ameliyat edileceğini açıkladı.
Icardi'nin sakatlık haberi sonrasında Galatasaray, elini çabuk tutmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılıların, Icardi'nin sözleşmesini dondurup, başka bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı iddia edildi.
Suudi Arabistan ve yerel basında yer alan haberlere göre Galatasaray, Anderson Talisca için menajeriyle görüşmelere başladı.
Hızlı bir şekilde görüşmelere başlayan sarı kırmızılı takımın, devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerdeyse Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan'dan ayrılmayacağını ifade etmişti.
Leite'nin, "Sözleşmemiz 2026'nın haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu."
"Kulübünden 12 milyon euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılık düşüneceğini sanmıyorum" dediği iddia edildi.
Talisca bu sezon AL Nasr formasıyla çıktığı 17 maçta, 8 golle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.